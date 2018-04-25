Лидер протестных акций в Ереване Никол Пашинян заявил, что главным требованием оппозиции остается "безоговорочная капитуляция" правящей Республиканской партии Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас только одно условие - безоговорочная капитуляция Республиканской партии без предварительных условий", - сказал Пашинян.

Как отмечалось, лидер оппозиционного движения Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжать митинг до тех пор, пока официальные власти Армении не выполнят их требования.

Ранее сообщалось, что в армянской столице участники протестной акции вышли на трассу Ереван-Севан и перекрыли движение транспорта, полиция стягивает силы и спецтехнику в центр армянской столицы.

Как сообщала "Страна", переговоры и.о. премьера Армении и лидера оппозиции Никола Пашиняна отменены.