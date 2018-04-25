Комментируя индекс свободы слова за 2017 год организации "Репортеров без границ", в котором Украина показала улучшение позиций, представитель "Репортеров" в Украине, директор Института массовой информации Оксана Романюк отметила, что за прошлый год уменьшилось число актов физической агрессии против журналистов.

"В прошлом году мы наблюдатели меньше случаев физической агрессии в отношении журналистов, чем в 2016 году", - отметина на своей странице в Фэйсбуке Оксана Романюк.

В тоже время, данные Генпрокуратуры разительно отличаются от этих оценок. Так, количество преступлений, совершаемых против журналистов, по данным ГПУ, с каждым годом только растет.

Об этом сообщают "Украинские новости".

В 2015 году органами следствия было зарегистрировано 135 уголовных дел. Из них 120 – по "мягкой" статье 171 "Препятствование журналистской деятельности" и 14 по более тяжелым статьям, в том числе "угроза либо насилие в отношении журналиста" и "умышленное уничтожение имущества журналиста".

В 2016 году количество зарегистрированных уголовных дел выросло на 60% - до 222. А в 2017 году еще на 30% - до 284. При этом, только по тяжелым статьям количество возбужденных дел выросло до 65.

Фото: ukranews.com

Не выдерживает критики и утверждения о возможном попадании в данные ГПУ большего количества ложных или ошибочных заявлений о совершении преступления. Как в 2015, так и в 2016 и 2017 годах процент дел, которые закрываются на стадии следствия, остается неизменным – порядка 40%.

Напомним, представителем "Репортеров без границ" в Украине является Институт массовой информации (ИМИ) и его руководитель Оксана Романюк. Как писала уже "Страна" представители медиа-сообщества и журналистские организации обвиняют ИМИ и Романюк в выполнении заказов власти по дискредитации оппозиционных журналистов и по искажению реальной ситуации со свободой слова в стране.