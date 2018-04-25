Нацбанк обжалует решение суда об отстранении Рожковой
Национальный банк Украины подал апелляцию на решение суда ограничить полномочия заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой.
Об этом сообщает УНИАН.
При этом регулятор еще не получал каких-либо решений суда, но считает обнародованное в открытых источниках решение незаконным.
По мнению Нацбанка, сейчас "нет никаких оснований для принятия соответствующих мер". Регулятор будет рассматривать вопрос о выполнении постановления только после его получения от суда.
В НБУ также отметили, что узнали об иске народного депутата и вынесении постановления из открытых источников. По мнению Нацбанка, постановление незаконно и было принято с рядом нарушений, а также "создает опасный прецедент относительно блокирования работы органов государственной власти".
Кроме апелляции, НБУ собирается подать заявление в Высший совет правосудия и правоохранительных органов.
Напомним, Дарницкий районный суд Киева отстранил от должности заместителя председателя Национального банка Украины Екатерину Рожкову и запретил ей участвовать в заседаниях правления регулятора. По словам нардепа Игоря Луценко, Рожкова вместе с Гонтаревой "принимали решение в НБУ в интересах банков в нарушение антикоррупционного законодательства".
Ранее "Страна" рассказывала о декларации Рожковой. У нее зарплата в 2,24 млн, часы за 145 тысяч и вклад в 182 гривны.
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