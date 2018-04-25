Национальный банк Украины подал апелляцию на решение суда ограничить полномочия заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой.

Об этом сообщает УНИАН.

При этом регулятор еще не получал каких-либо решений суда, но считает обнародованное в открытых источниках решение незаконным.

По мнению Нацбанка, сейчас "нет никаких оснований для принятия соответствующих мер". Регулятор будет рассматривать вопрос о выполнении постановления только после его получения от суда.

В НБУ также отметили, что узнали об иске народного депутата и вынесении постановления из открытых источников. По мнению Нацбанка, постановление незаконно и было принято с рядом нарушений, а также "создает опасный прецедент относительно блокирования работы органов государственной власти".

Кроме апелляции, НБУ собирается подать заявление в Высший совет правосудия и правоохранительных органов.

Напомним, Дарницкий районный суд Киева отстранил от должности заместителя председателя Национального банка Украины Екатерину Рожкову и запретил ей участвовать в заседаниях правления регулятора. По словам нардепа Игоря Луценко, Рожкова вместе с Гонтаревой "принимали решение в НБУ в интересах банков в нарушение антикоррупционного законодательства".

Ранее "Страна" рассказывала о декларации Рожковой. У нее зарплата в 2,24 млн, часы за 145 тысяч и вклад в 182 гривны.

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