Сторонники Саакашвили провели акцию на Банковой, требуя отставки Порошенко после "пленок Онищенко"
Партия "Рух новых сил" (РНС), лидером которой является лишенный гражданства Михаил Саакашвили, сегодня организовала флешмоб под стенами Администрации президента с требованиями отставки президента Украины Петра Порошенко в связи со скандальными "пленками Онищенко".
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Фото: Страна.ua
Мероприятие состоялось на улицах Институтской и Банковой, собралось порядка 150 человек. По данным корреспондента "Страны", часть людей пришли с плакатами, например, в виде объявления с надписями "Куплю президента" или "Хорошим парням хорошую камеру" с изображением президента Петра Порошенко и его соратника Игоря Кононенко.
Фото: Страна.ua
Протестующие также били палками по пустым бочкам. На акцию принесли большую куклу Петра Порошенко с плакатом: "Продам Украину. Дорого".
Фото: Страна.ua
В митинге участвовали народный депутат Украины Юрий Деревянко и соратник Михаила Саакашвили Давид Сакварелидзе. По их словам, они хотели собрать не митинг, а флешмоб и провести пресс-конференцию. "Мы не собираемся сдуваться, сдуется тот, кто не оппавдал доверие украинцев", - заявил Сакварелидзе.
Интересно, что во время акции молодые люди раздавали листовки с надписью "РНС" на фоне российского флага и расшифровкой "Россия наша страна". С обратной стороны листовки был портрет президента РФ Владимира Путина. Как потом выяснилось, молодые люди оказались из молодежного крыла БПП. Их сторонники Саакашвили прогнали, а листовки бросили на землю.
Фото: Страна.ua
Организаторы обещают провести марш протеста, о дате которого обещаюь сообщить дополнительно.
Ранее "Страна" сообщала об "атмосфере безнаказанности". Что говорится об Украине в отчете Госдепа США по правам человека.
Также полный перевод статьи Die Welt с откровениями Онищенко про коррупцию Порошенко.