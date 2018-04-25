Партия "Рух новых сил" (РНС), лидером которой является лишенный гражданства Михаил Саакашвили, сегодня организовала флешмоб под стенами Администрации президента с требованиями отставки президента Украины Петра Порошенко в связи со скандальными "пленками Онищенко".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Фото: Страна.ua

Мероприятие состоялось на улицах Институтской и Банковой, собралось порядка 150 человек. По данным корреспондента "Страны", часть людей пришли с плакатами, например, в виде объявления с надписями "Куплю президента" или "Хорошим парням хорошую камеру" с изображением президента Петра Порошенко и его соратника Игоря Кононенко.

Фото: Страна.ua

Протестующие также били палками по пустым бочкам. На акцию принесли большую куклу Петра Порошенко с плакатом: "Продам Украину. Дорого".

Фото: Страна.ua

В митинге участвовали народный депутат Украины Юрий Деревянко и соратник Михаила Саакашвили Давид Сакварелидзе. По их словам, они хотели собрать не митинг, а флешмоб и провести пресс-конференцию. "Мы не собираемся сдуваться, сдуется тот, кто не оппавдал доверие украинцев", - заявил Сакварелидзе.

Интересно, что во время акции молодые люди раздавали листовки с надписью "РНС" на фоне российского флага и расшифровкой "Россия наша страна". С обратной стороны листовки был портрет президента РФ Владимира Путина. Как потом выяснилось, молодые люди оказались из молодежного крыла БПП. Их сторонники Саакашвили прогнали, а листовки бросили на землю.

Фото: Страна.ua

Организаторы обещают провести марш протеста, о дате которого обещаюь сообщить дополнительно.

Ранее "Страна" сообщала об "атмосфере безнаказанности". Что говорится об Украине в отчете Госдепа США по правам человека.

Также полный перевод статьи Die Welt с откровениями Онищенко про коррупцию Порошенко.