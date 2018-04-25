В Киеве откроют фан-зону Евровидения-2018, где на большом экране будут транслировать из столицы Португалии прямые эфиры полуфиналов и финала песенного конкурса. Об этом сообщает UA:Перший.

Фан-зона будет оборудована в телецентре "Карандаш" и проработает с 3 до 16 мая. Посетители смогут поддержать участников песенного конкурса. Кроме того, там будут проводится бесплатные мастер-классы по танцам, вокалу, португальскому языку. Также в фан-зоне можно будет пообщаться с со звездами украинской эстрады.

В течение двух недель будет работать выставка костюмов и наград артистов, которые предаствляли нашу страну на конкурсе.

Напомним, что полуфиналы Евровидения-2018 состоятся 8 и 10 мая, а гранд-финал - 12 мая 2018 года. Украину в этом году представит певец Melovin.

Ранее "Страна" писала о том, что украинец Melovin выступит последним на Евровидении в Лиссабоне.

Также мы сообщали, что букмекеры ставят на победу Израиля, Melovin на 22-м месте.