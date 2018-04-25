Во Львове забором огородили Монумент славы на улице Стрыйской, который планируют демонтировать. Об этом УНН.

В среду 18 апреля исполнительный комитет Львовского горсовета согласовал выделение средств на ограждение Монумента славы во Львове. На работы выделено 413,6 тыс. гривен.

Сейчас огорожено основную часть Монумента.

"Решение об ограждении Монумента должно снять любое напряжение. Такое ограждение нужно для того, чтобы начать демонтажные работы Монумента. Такая ограда для того, чтобы ничем не угрожать людям. Демонтаж начнут со стелы", - рассказал заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Фото: unn.com.ua

Напомним, городской совет Львова принял решение о демонтаже аварийных конструкций. На его месте должны обустроить общественное пространство. Однако пока неизвестно, когда его начнут формировать.

Как сообщала "Страна", ранее Львовский горисполком принял окончательное решение о демонтаже 30-метрового Монумента.

Мы писали, к чему приведут баталии вокруг Монумента Славы во Львове, который часто подвергался нападениям, например, его залили красной краской Монумент Славы.