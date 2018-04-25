Певица Светлана Лобода, которая сейчас живет в США и готовится к рождению второго ребенка, показала, как проводит время перед родами.

Артистка разместила несколько снимков в своем Instagram.

На одном из них она отдыхает на берегу моря в шезлонге. "Много времени - много мыслей" - подписала снимок Лобода.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

А вот за второй кадр певицу раскритиковали.

"кофе. утро.ты." - оставила она загадочную подпись.

В комментариях поклонники выразили тревогу за состояние плода, поскольку врачи советуют избегать употребления бодрящего напитка во время беременности.

Считается, что чрезмерное потребление кофеина женщинами во время беременности может вызвать проблемы с весом младенцев и негативно сказаться на продолжительности периода беременности.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Как сообщала "Страна", ранее Лобода намекнула, кто отец ее ребенка на фестивале Коачелла в Калифорнии.