Беременную Лободу раскритиковали за кофе, который она пьет перед родами
Певица Светлана Лобода, которая сейчас живет в США и готовится к рождению второго ребенка, показала, как проводит время перед родами.
Артистка разместила несколько снимков в своем Instagram.
На одном из них она отдыхает на берегу моря в шезлонге. "Много времени - много мыслей" - подписала снимок Лобода.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
А вот за второй кадр певицу раскритиковали.
"кофе. утро.ты." - оставила она загадочную подпись.
В комментариях поклонники выразили тревогу за состояние плода, поскольку врачи советуют избегать употребления бодрящего напитка во время беременности.
Считается, что чрезмерное потребление кофеина женщинами во время беременности может вызвать проблемы с весом младенцев и негативно сказаться на продолжительности периода беременности.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Как сообщала "Страна", ранее Лобода намекнула, кто отец ее ребенка на фестивале Коачелла в Калифорнии.