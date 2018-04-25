Приватбанк выставил на продажу автомобильную стоянку возле международного аэропорта Борисполь, чтобы погасить долги компании АэроСвит. Соответствующее объявление размещено в системе электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ.

На продажу выставлена открытая стоянка общей площадью 752 кв. метра и административно-контрольное здание с прилегающей стоянкой №2 общей площадью 8,4 тыс. м.

Аукцион состоится 27 апреля 2018 года. Стартовая цена - 18,3 млн грн.

Напомним, что в 2015 году Хозяйственный суд Киевской области признал авиакомпанию АэроСвит банкротом и принял решение о ее ликвидации.

Ранее "Страна" писала о том, что за выплату долгов по зарплатам от пилотов "Аэросвита" требовали откат в 10%.

Также мы сообщали, что суд конфисковал 195 тысяч грн взноса в партию УКРОП из-за налогового долга.