Глава САП Назар Холодницкий до сих пор не получил записи разговоров для ознакомления, которые являются дополнением к дисциплинарной жалобе на него. При этом генпрокурор Юрий Луценко заявил о возможной отставке Холодницкого уже через две недели.

В комментарии LB.ua антикоррупционный прокурор объяснил, что с его просьбой медлят умышленно.

"Я ожидаю заседания комиссии, чтобы предоставить свои объяснения, в том числе и устные. Уже прошла неделя после того, как я получил письменную жалобу. Но комиссия до сих не предоставила мне диски, которые являются дополнением к этой жалобе. Чтобы я имел возможность их прослушать. Чтобы понять: так в чем же меня обвиняют? А не только в том, что там написано", - заявил он.

"Умышленно это делается или просто так, я сказать не могу. Я общался с членами комиссии и спрашивал у них: когда мне дадут диски? Чтобы я мог дать письменное заявление об ознакомлении с дисками. Мне сказали, что меня наберут, когда будут готовы их предоставить", -добавил он.

В целом, антикоррупционный прокурор уверен, что многие заинтересованы в его отставке.

"Что касается заявлений генпрокурора и особенно Сытника (директора НАБУ - Прим.Ред.), то все очень хотят, чтобы я ушел. Для чего это делается? Никто не хочет иметь независимого прокурора. Все хотят иметь подконтрольного, чтобы контролировать свои сферы. Значит, наш институт все правильно делает. Я жду заседания и решения комиссии. Пусть комиссия принимает решение. Публично. Тогда будет видно: какие члены голосуют "за", кто "против". Это будет, в том числе, показатель независимости комиссии. Пока все ждем", - сказал он.

Как сообщала "Страна", ранее Холодницкий прокомментировал расследование "Страны" о подоплеке своего дела. Речь идет о якобы участии Холодницкого в дело экс-налоговика Станислава Денисюка, которому вменяется участие в ОПГ Януковича-Клименко (ст.255 УК Украины) и злоупотребление властью (ст.364 УК Украины). Холодницкий, по версии следствия, якобы мог содействовать в освобождении Денисюка и закрытии его дела за взятку в 2 млн долларов.