Авиакомпания Turkish Airlines не будет выполнять рейсы из Стамбула в Днепр и Ивано-Франковска, несмотря на то, что раньше она строила планы воздушного сообщения между этими городами. Об этом передает Интерфакс, ссылаясь на вице-президента компании по продажам в Восточной Европе и Балканском регионе Эмре Меневше.

"Нет, у нас пока нет таких планов", - заявил он на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines не может выполнять полеты в Ивано-Франковск и Днепра за технического состояния взлетно-посадочных полос в аэропортах этих городов. При этом авиакомпания заявляла о готовности возобновить рейсы в Днепр, но аэропорт не назвал сроков решения технических проблем.

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