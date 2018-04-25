Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила удивительный снимок туманности Лагуны, в которой рождаются крупнейшие звезды Млечного Пути.

Фото разместило агентство NASA на своем сайте.

На фотографии изображена туманность Лагуны — это огромное межзвездное облако, которое переливается яркими и чистыми цветами, напоминающими кадры фантастического фильма.

Впервые Лагуну заметил астроном Джованни Баттид Ходиерной в 1654 году. Но только сейчас удалось получить снимки, на которых красота этого звездного скопления отражена в полной мере.

Фото: twitter.com/NASA

Находясь на расстоянии 5200 световых лет, туманность Лагуна одна из двух звездоформирующих туманностей слабо различимых невооруженным глазом в средних широтах Северного полушария. При рассмотрении в бинокль, Лагуна представляется четко очерченным овальным облакоподобным пятном с явным ядром, похожим на бледный звёздный цветок. Туманность содержит небольшое звездное скопление, наложенное на нее, что превращает Лагуну в одну из достопримечательностей летнего ночного неба.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что NASA показало вращение тысяч астероидов в Солнечной системе.

Также NASA запустит станцию с космонавтами на орбиту Луны в 2025 году.