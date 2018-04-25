В Днепре местные депутаты поддержали петицию жителей о допуске бездомных кошек в подвалы и на чердаки для истребления грызунов.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Решение про естественную дератизацию многоэтажек поддержало большинство депутатов горсовета, также бездомным кошкам предоставят свободный доступ к подвальным помещениям и на чердаки в домах.

Коммунальные жилищные предприятия должны не только следить за надлежащим состоянием подвалов и чердаков, но и предотвращать изоляцию там котов. Придерживаться этих норм рекомендуется и жилищным кооперативам и объединениям домовладельцев.

Отлавливать бездомных котиков коммунальным службам разрешено только для обследования на наличие заболеваний, стерилизации и вакцинации или для передачи новым хозяевам.

"Если у жителей будут возникать жалобы на пушистиков, на них будут реагировать, в том числе и общественные зоозащитные организации", - добавили в горсовете.

Напомним, одесских кошек официально признали частью экосистемы города.

Также "Страна" писала, что украинцев хотят заставить регистрировать домашних животных и платить за них по 180 гривен.