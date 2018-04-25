В связи со вспышкой в Нигерии эпидемии лихорадки Ласса, острого инфекционного заболевания из группы вирусных геморрагических лихорадок, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые путешествуют в Федеративную Республику Нигерия, воздержаться от посещения ряда штатов этой африканской страны.

В обнародованном пресс-службой МИД Украины сообщении отмечается, что не рекомендуется посещать нигерийские провинции Эдо, Ондо, Эбони, Плато, Тараба, Баучи, Насарава, Анамбра, Бенуа, Коги, Имо, Лагос, Дельта, Осун, Риверс, Гомбе, Экити, Кадуна, Абиа и Федеральную столичную территорию Абуджа, где зафиксированы случаи заболевания.

"Центр по контролю заболеваний Нигерии информирует, что с 1 января по 8 апреля 2018 года в стране зафиксировано 1781 случай подозрения на заболевание, из которых 408 подтвердились и 101 с летальным исходом", - говорится в сообщении.

Лихорадка Ласса - острое заболевание из группы вирусных геморрагических лихорадок с явлениями универсального капилляротоксикоза, поражениями печени, почек, ЦНС. Относится к особо опасным вирусным инфекциям Африки с высокой летальностью.

Как сообщала "Страна", ранее украинцам не рекомендовали ехать в Бразилию из-за вспышки желтой лихорадки.

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