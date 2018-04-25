Национальный банк Украины в 2018 году продолжит выходить с интервенциями на межбанк с покупкой $5-10 млн в день, чтобы пополнить валютные резервы.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как и ранее, Национальный банк при проведении интервенций будет минимизировать собственное влияние на процесс ценообразования на валютном рынке, отмечается в сообщении.

То есть, объявленный объем интервенций для пополнения международных резервов будет незначительным по сравнению с общим объемом операций на межбанковском рынке.

Кроме того, приоритет будет предоставляться тем формам интервенций, по которым Нацбанк не предлагает, а принимает предложенную другими участниками валютного рынка цену. "Такими формами интервенции, где Национальный банк выступает "прайс-тейкером", является валютный аукцион и интервенция с лучшим курсом", - пишет регулятор.

Ранее "Страна" сообщала, что золотовалютные резервы в Украине сократились до $18,2 млрд.

Также НБУ станет по-новому влиять на курс доллара в Украине.