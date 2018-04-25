СНБО рассмотрит вопрос закрытия для российских судов рек и морей Украины
Кабинет министров одобрил внесение на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопроса о полном закрытии для российских судов возможности входа во внутренние украинские воды. Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 25 апреля, сообщается на сайте правительства.
Кроме того, Кабмин предложил прекратить не только заход во внутренние воды с морской стороны, но и транзит по рекам Украины.
Напомним, инициатором такого обращения было Мининфраструктуры. Согласно принятому решению, Кабмин должен предоставить СНБО проект решения в течение месяца.
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