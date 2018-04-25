Конституционный Суд Украины 24 апреля признал неконституционным положение статьи УПК, которое позволяло Государственной уголовно-исполнительной службе расследовать преступления, совершенные на территории этой же службы - в колониях и СИЗО. Об этом сообщается на сайте суда.

Таким образом, ч. 6 статьи 216 УПК потеряет силу через 3 месяца со дня принятия КСУ этого решения.

В суде подчеркнули, что следователи должны быть независимыми от причастных к событиям в делах о ненадлежащем обращении со стороны работников колоний и СИЗО.

"Расследование будет эффективным при соблюдении такого общего принципа: лица, проверяюшие расследование, должны быть независимыми иерархически и институционально от любого, кто причастен к событиям в деле, то есть следователи должны быть независимыми на практике", - отметили в суде.

"Конституционный суд отмечает, что установленная частью шестой статьи 216 Кодекса подследственность преступлений, совершенных на территории или в помещениях Службы, в взаимосвязи с соответствующим нормативно-правовым регулированием функционирования следственных органов Службы не способна обеспечить осуществление эффективного расследования нарушений конституционных прав человека на жизнь и уважение его достоинства, что делает невозможным исполнение государством его главного конституционного долга – утверждения и обеспечения прав и свобод человека", - говорится в решении.

Конституционный Суд Украины обязал Верховную Раду Украины привести нормативное регулирование, установленное частью шестой статьи 216 Уголовного процессуального кодекса Украины, признанное неконституционным, в соответствие с Конституцией Украины и этим решением. Решение Конституционного Суда Украины не может быть обжаловано.

Как сообщала "Страна", глава Конституционного суда огорчен, что украинцы плохо понимают суть и жалуются на все.

Мы писали, что в Конституционном суде обжаловали закон по деоккупации Донбасса.

Ранее сообщалось, что нардепы собираются обжаловать в КС назначение Денисовой на пост омбудсмена.