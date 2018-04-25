Онищенко говорит, что ему еще не звонили из НАБУ по поводу пленок с президентом
Нардеп-беглец Александр Онищенко заявляет, что глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник не звонил ему и не связывался по поводу скандальных пленок с президентом Петром Порошенко.
Об этом Онищенко заявил на своей странице в Facebook в ответ на заявление Сытника, что "детективы в очередной раз общаются с Онищенко путем переписки" и НАБУ "провело опрос господина Онищенко".
"Сытник сообщает журналистам, что поговорили со мной о пленках, "провел опрос", и ничего такого нового я не рассказал. Господин Сытник, вы кому звонили?", - сообщил Онищенко.
Фото: facebook.com
На прошлой неделе была обнародована новая аудиозапись, на которой слышны голоса предположительно самого Онищенко и президента Петра Порошенко, которые обсуждают судьбу экс-министра экологии Николая Злочевского – по совместительству крупного украинского газодобытчика.
В Администрации президента и его партии "Блок Петра Порошенко" аудиозапись назвали фальшивой. Тем не менее она стала темой для многих украинских СМИ и уже обсуждается в западной прессе. В НАБУ заявили, что готовы проверить пленки Онищенко с Порошенко.
Ранее "Страна" сообщала о токсичной пленке. Грозят ли Порошенко и другим политикам уголовные дела после откровений Онищенко.
Также Онищенко готовит новый информационный удар по президенту на осень.