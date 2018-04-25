В интернете появилось видео разгона табора ромов на Лысой горе в Киеве. Напомним, инцидент произошел 21 апреля, когда националисты из C14 разогнали лагерь ромов в Голосеевском районе столицы.

Ролик опубликовало издание Lb.ua.

На кадрах видно, как родители с детьми бегут от молодых людей в масках и без масок. Мужчины бросают в ромов камни и пшикают газовыми баллончиками.

Слышно, как ромы зовут на помощь правоохранителей. Мужчины из табора пытаются защитить женщин и детей, взяв в руки ветки дерева.

Очевидец событий сказал, что полицию вызвали, правоохранители приезжали на место поджога.

Как сообщала "Страна", Amnesty International потребовала расследовать погром ромов на Лысой горе.

А в полиции заявили, что на Лысой горе в Киеве сожгли не лагерь ромов, а мусор.