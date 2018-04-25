Соломенский районный суд Киева отменил арест имущества сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра в рамках дела о рюкзаках для МВД.

Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

"Отменить арест на имущество, принадлежащее по праву собственности Авакову ...", - говорится в резолютивной части решения суда.

В частности, отменено арест на три машиноместа в подземном паркинге и две квартиры. Отмечается, что решение суда не подлежит обжалованию.

Адвокат Андрей Тарасов подтвердил эту информацию.

"Я подал суд заявление об отмене ареста наложенного безосновательно. И суд отменил этот арест, согласившись с моей позицией", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что у сына Авакова суд арестовал две квартиры, у Чеботаря квартиру и два дома, - САП.

23 февраля 2018 Соломенский районный суд повторно арестовал имущество Авакова-младшего.

Также Авакова-младшего выпустили из стеклянного бокса в зале суда.