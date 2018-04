Во время официального визита в США французского президента Эммануэля Макрона и его жены Бриджит Мелания Трамп опять продемонстировала, что между супругами не все хорошо.

Дональд пытался взять свою жену за руку, однако, у нее был свой взгляд на "нежности".

First Lady Melania Trump had another awkward hand-holding moment with husband Donald Trump as they welcomed French President Emmanuel Macron and his wife, Brigitte. pic.twitter.com/RyWEhi8uYE