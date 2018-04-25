Во время официального визита в США французского президента Эммануэля Макрона и его жены Бриджит Мелания Трамп опять продемонстировала, что между супругами не все хорошо.

Дональд пытался взять свою жену за руку, однако, у нее был свой взгляд на "нежности".

First Lady Melania Trump had another awkward hand-holding moment with husband Donald Trump as they welcomed French President Emmanuel Macron and his wife, Brigitte. pic.twitter.com/RyWEhi8uYE — People (@people) 24 апреля 2018 г.

Издание The Daily Show даже соединило красноречивое видео с мелодией из ужастик "Челюсти".

Видео: facebook.com

Интернет-пользователи сочувствуют первой леди. Некоторым показалось, что Мелания едва сдерживала слезы.

Также в сети выдвинули версию, что широкополый головной убор жена Трампа надела специально, чтобы он не смог ее поцеловать. Собственно, так и получилось, и то, как Дональд вынужден "целовать шляпу", тоже стало интернет-хитом.

Фото: Youtube.com/LIVE SATELLITE NEWS

Напомним, моменты, когда Мелания избегала прикосновений своего мужа, были и раньше. Как-то она якобы даже хлопнула его по протянутой к ней ладони, хотя временами казалось, что между супругами царит гармония.

Как сообщала "Страна", Трамп дважды поцеловал Макрона во время встречи в Белом доме.

Мы писали, что Трамп назвал Макрона "особенным другом" и стряхнул с его пиджака перхоть.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп и Брижит Макрон оголили ноги и помогли мужьям посадить дуб у Белого дома.