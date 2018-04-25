В четверг, 26 апреля, в Украине сохранится тепло, но на крайнем западе температура снизится на несколько градусов из-за кратковременных дождей.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Погоду на северо-западе будет определять атмосферный фронт с запада, на остальной территории – поле повышенного давления.

Основная территория Украины останется в теплой воздушной массе, лишь в западных регионах и Харьковской области ночью и в Полтавской и северных областях, а вечером и в Винницкой области ожидается небольшой дождь.

В Закарпатье и Прикарпатье днем – умеренные дожди, местами с грозами; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15° тепла; днем в западных и северных областях и на побережье морей 16-23° тепла, на остальной территории сохранится в среднем +24...+28°.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 26 апреля ночью прогнозируется небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 апреля самая высокая температура днем была 26,3° в 1926 году, самая низкая ночью -2,8° в 1948 году.

В вот в пятницу, 27 апреля, в Украине пройдут кратковременные дожди с грозами . Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в Украине, кроме западных и северных областей, местами шквалы до 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, в западных и северных областях 6-11°; днем 13-19° (в Черниговской и Сумской областях 10-15°), на юге и востоке 20-27°.

В Киеве 27 апреля ожидается дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 14-16°.

Как сообщала "Страна", циклон, который идет с севера, испортит погоду в Украине до воскресенья.