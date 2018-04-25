В Испании полиция изъяла почти 9 тонн кокаина, спрятанных в грузе бананов из Колумбии. Это рекордная партия для Европы, найдена в транспортном контейнере.

Об этом сообщает сайт МВД Испании.

Партию наркотиков весом 8,74 тонны нашли на борту грузового судна, которое в прошлую субботу зашел в южный испанский порт Альхесирас.

Фото: interior.gob.es

Наркотики спрятали среди 1080 коробок бананов, которые были загружены в порту Турбо (Колумбия) и должны быть доставлены до Барселоны. Это крупнейшая партия наркотиков, изъятая в Испании и рекордная для Европы, найденная в одном контейнере.

Фото: interior.gob.es

После этого испанские полицейские в сотрудничестве с Европолом арестовали четырех человек в Испании и двух во французском городе Лион по подозрению в контрабанде наркотиков.

Альхесирас является крупнейшим грузовым портом Испании и основным пунктом, через который контрабандисты пытаются доставить кокаин в Европу.

Las casi 9 toneladas de cocaína incautadas en el Puerto de Algeciras por la @policia y la Agencia Tributaria estaban ocultas entre las 1.080 cajas de plátanos del contenedor que transportaba un buque procedente de Colombia. pic.twitter.com/CcV5B9SKwx — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 25 апреля 2018 г.

Видео: twitter.com/zoidoJI

Ранее "Страна" сообщала, что в аэропорту Фарнборо приземлился самолет с 500 кило кокаина из Колумбии на борту.

Также у Лаврова потдвердили, что в посольстве России в Аргентине нашли 400 кило кокаина.