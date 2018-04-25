Арестованная Херсонским горсудом украинка Елена Одновол, которая была задержана на админгранице с Крымом за агитацию за Путина на выборах РФ, ждет ребенка. Об этом сообщил ее защитник Игорь Мокин, передает Крым.Реалии.

По словам адвоката, его подзащитная уже на 5 месяце беременности.

Ранее сообщалось, что на административной границе с аннексированным Крымом украинские правоохранители задержали женщину, которая на недавних выборах президента РФ на полуострове была "доверенным лицом" Владимира Путина. Отмечается, что она, действуя в интересах РФ и всероссийской общественной неправительственной организации "Волонтеры Победы", организовала и проводила незаконный сбор подписей на полуострове в поддержку выдвижения Путина в президенты.

Напомним, Елене Одновол было объявлено подозрение в госизмене.

Однако, по мнению ее защитника Игоря Мокина, у следствия недостаточно доказательств для объявления ей подозрения и ареста.

Ранее "Страна" писала о том, что Луценко рассказал, как на границе с Крымом задержали украинку, собиравшую подписи в поддержку Путина.