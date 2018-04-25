Следствие рассматривает несколько рабочих версий по делу об убийстве известного херсонского бизнесмена Игоря Пащенко. Об этом сообщил на брифинге 25 апреля в Киеве глава Нацполиции Сергей Князев, отвечая на вопросы журналистов, передает "Украинская правда".

Он сообщил, что в городе был введен план "Сирена", но по горячим следам злоумышленника не задержали.

"Следственно-оперативная группа поздно вечером закончила первоначальные следственные действия. Утром мне докладывали об имеющихся возможных рабочих версиях этого правонарушения. Точные мотивы пока не установлены", – сказал он.

"Есть несколько версий: бизнес-интересы, конфликт интересов с конкретными лицами в том числе", – отметил глава Нацполиции.

Вечером 24 апреля в Днепровском районе Херсона застрелили бизнесмена Игоря Пащенко, его охранник получил ранения. По данным местных СМИ, Пащенко убили четырьмя выстрелами в спину: на месте преступления полицейские нашли 5 гильз от пистолета, вероятно марки "ПМ". По словам депутата Херсонского горсовета Виталия Богданова, убитый был оппонентом бывшего депутата и бывшего городского головы Владимира Сальдо.

Напомним, что фамилия Пащенко стала известной в городе после того, как экс-мэр Владимир Сальдо оказался в Доминиканской тюрьме. Сальдо обвинял родного брата убитого Дениса Пащенко в собственном похищении, тогда как Денис наоборот утверждал, что он жертва.

Ранее мы публиковали видео ареста экс-мэра Херсона Владимира Сальдо в Доминикане.