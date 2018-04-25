После лишения адвокатского статуса Марк Фейгин собирается обжаловать решение Адвокатской палаты города Москвы. Он обратился за помощью и поддержкой коллег-адвокатов, разместив открытое заявление в Facebook.

"Пожалуй, впервые в истории российской адвокатуры лишают профессии за выражение мнения в социальных сетях. Три сообщения, сделанные в сети Twitter в июле 2017 года, стали поводом для применения самой строгой меры дисциплинарного наказания", - напомнил Фейгин о причинах решения Совета адвокатской палаты Москвы от 24 апреля.

Фото: facebook.com/mark.feygin.z

Фейгин возмущен и уверяет, что "правила поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" приняты лишь для избавления от неугодных: действуют избирательно, отлично подходят для сведения личных счетов и политического преследования".

Напомним, согласно принятому документу, Фейгин в течение года не может сдать экзамен.

Ранее "Страна" писала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль не имеет отношения к лишению Марка Фейгина адвокатского статуса.