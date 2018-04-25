Скандал депутатом Львовского горсовета от ВО Свобода и по совместительству львовской учительницей истории Марьяной Батюк, поздравившей Гитлера с днем рождения, неожиданно получил продолжение. Ее уволили из школы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Скандальную львовскую учительницу Марьяну Батюк уволили. Она отказалась предоставить доступ специалистам к своему профилю в Фейсбуке, чтобы подтвердить заявление о том, что её экаунт взломали хакеры и разместили поздравление Гитлеру", - пишет Долинский.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Как сообщила пресс-служба Львовского горсовета, директор школы №100 Батюк вручил приказ об увольнении с работы из школы №100 и трудовую книжку.

"Мы не допустим, чтобы в львовских школах работали люди, которые прославляют тех, кто убивал миллионы украинцев. И Гитлер, и Сталин — это преступники, на руках которых кровь как наших предков, так и миллионов людей других наций. Если учительница истории этого не знает — ей не место среди детей", - заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Управление образования Львовского городского совета издало приказ по результатам фактов, изложенных в СМИ в отношении заместителя директора школы № 100, учителя истории этой школы Марьяны Батюк. Директору школы № 100 было рекомендовано освободить Марьяна Батюк с занимаемой должности.

Как сообщала "Страна", Батюк также вела активную деятельность в запрещенной соцсети "ВКонтакте". Например, перепостила записи паблика "Железный крест" (так называлась военная награда в нацистской Германии).

Ранее сообщалось, что Львовский департамент науки и образования объявил конкурс рисунков на на тему "Украинские добровольцы в рядах дивизии "Галичина" 1943 – 45".