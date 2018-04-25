Соломенский районный суд Киева будет рассматривать дело о незаконном обогащении и недостоверной декларации председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева.

"25 апреля 2018 года определением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева представление председателя Подольского районного суда города Киева об определении территориальной подсудности уголовного производства по обвинению Гавриловой Л.В. удовлетворено, уголовное производство в отношении Гавриловой Л.В. направлено для рассмотрения из Подольского районного суда города Киева в Соломенсий районный суд города Киева", - сказано в сообщении.

Напомним, Лидия Гаврилова обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 ("Незаконное обогащение"), ст. 366-1 ("Декларирование недостоверной информации") Уголовного кодекса Украины.

Гаврилова, по версии следствия, в течение 2015-2016 годов получила активов на 10 млн гривен, по которым НАБУ и САП не нашли законных оснований.

Ранее "Страна" сообщала, что САП направила в суд дело против главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой.

Также завершено досудебное расследование по делу главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой.