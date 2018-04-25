В Киевской области 21 апреля вечером возле остановочной платформы Ворзель неизвестные забросали камнями электропоезд Киев-Малин. В результате этого машинист получил травму головы. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает УНН.

"В субботу, 21 апреля 2018 года, в 21:40 возле остановочной платформы Ворзель посторонние лица забросали камнями региональный электропоезд №6631 Киев-Малин, в результате чего было разбито лобовое стекло кабины электропоезда, а машинист получил травму головы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это не единственный такой случай на участке Немешаево - Ирпень. Так, с начала апреля на перегоне Ирша-Тетерев Киевской неизвестные трижды забросали камнями поезд №706 Перемышль - Киев.

"Укрзализныця" обратилась в Главное управление Национальной полиции Украины в Киевской области по активизации мер по предотвращению подобных правонарушений.

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