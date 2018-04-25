В городе Каменское Днепропетровской области, где на улице Вокзальной были обнаружены человеческие останки, второй день жители обсуждают кровавое происшествие.

О подробностях инцидента очевидцы рассказали журналистам сайта 5692.

Первой зацепкой полицейских в деле о зверском убийстве стали найденные женские руки в полиэтиленовом пакете. По словам начальника Каменского отдела полиции Сергея Лукашова, человеческие кисти были отделены от тела и частично обгрызены собаками.

Вскоре удалось отыскать и другие останки.

Служебный пес привел полицейских к мешку, в котором находились две ноги, также обгрызенные животными.

Сотрудник полиции установили личность, которой принадлежат части тела. Это 43-летняя местная жительница, которая вела аморальный образ жизни: злоупотребляла алкоголем и употребляла наркотики.

Полицейские отыскали родственников погибшей, которые подтвердили, что около 10 дней назад женщина ушла из дому и пропала. В полицию они не обращались, так как погибшая ранее неоднократно пропадала на длительное время и не выходила на связь с родными.

Подозреваемый в убийстве - 44-летний житель Каменского, с которым убитую женщину видели живой. Мужчину задержали и в ходе допроса он во всем признался.

Подозреваемый рассказал, что с убитой он был знаком ранее. Они встретились и отправились к мужчине домой, где совместно употребляли спиртные напитки. После изрядной порции алкоголя возникла ссора. Мужчина принялся избивать женщину. Он нанес ей около 10 ударов руками и ногами, от чего потерпевшая потеряла сознание. А мужчина отправился спать.

Наутро подозреваемый обнаружил, что женщина мертва. Он оставил тело дома и на несколько дней ушел в "загул". Через четыре дня вернулся и решил, что пора избавляться от тела.

Мужчина перенес труп в ванную, где с помощью кухонного ножа и топора отделил от тела руки и ноги, сложил их в несколько полиэтиленовых пакетов и на маршрутке с левого берега привез на правый, где выбросил на стихийную свалку в посадке.

На следующий день подозреваемый продолжил свое дело: отделил голову от туловища и также вывез на правый берег Каменского. А туловище погрузил на "кравчучку" и вывез на стихийную свалку мусора в лесопосадке на левом берегу, в районе супермаркета "Эпицентр".

Сергей Лукашов рассказал, что задержанный мужчина злоупотребляет алкоголем, употребляет наркотики, работает на одном из предприятий Каменского. Ранее уже был судим за нанесение тяжких телестных повреждений со смертельным исходом: в 2006 году мужчина избил свою сожительницу. В 2014 году освободился из мест лишения свободы.

Во время допроса подозреваемый вел себя адекватно, агрессия у него появляется на почве употребления наркотиков и алкоголя. Точную причину ссоры он назвать не смог, ссылаясь на обычные бытовые вопросы, которые перешли на повышенные тона и взаимные обвинения.

У погибшей было двое детей. Однако, по информации полицейских, она была лишена родительских прав. Один ребенок уже усыновлен, над вторым опеку взяла мать погибшей.

Подозреваемый жил на левом берегу со своей матерью, которая в момент совершения преступления была у родственников в другом городе.

Как сообщала "Страна", в киевской квартире племянник расчленил трех родственников и застрелился сам. Полицейские обнаружили в квартире останки тел, разложенные по банкам и кастрюлям. Племянник варил своих родственников в кастрюлях. Несколько банок были уже закатаны.