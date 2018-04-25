Премьер Владимир Гройсман предлагает ввести штрафы за перегруз фур не только для водителей, но и для грузоотправителей.

Об этом Гройсман заявил на заседании правительства, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня если транспортное средство останавливается и взвешивается, и есть превышение груза, штраф платит водитель. А надо, чтобы платил и грузоотправитель. Если ты имеешь скачать 40 тонн, почему грузишь 60 тонн? Остановили машину, есть нарушение - штраф с водителя и штраф с отправителя, тогда это будет иметь превентивный характер", - отметил Гройсман.

Также премьер-министр поручил Мининфраструктуры отработать идею проверки загрузки транспорта с последующим распределением штрафов.

Ранее "Страна" сообщала, что на въезде в Киев начали взвешивать фуры.

Также в Украине назвали сумму убытков от езды по дорогам перегруженных грузовиков.