Суд приговорил датского изобретателя Петера Мадсена к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.

Об этом сообщает ВВС.

По данным следствия, Мадсен убил журналистку во время поездки на подлодке Nautilus, которую он сконструировал и построил, а затем расчленил ее тело.

Мадсен - известный датский изобретатель, предприниматель и соучредитель негосударственной организации Copenhagen Suborbitals, собирающей средства на изучение космоса. В 2008 году он закончил работу над подводной лодкой Nautilus, которая вошла в число крупнейших любительских морских судов.

10 августа 2017 года после плавания с Петером Мадсеном на построенной им подлодке Nautilus исчезла шведская журналистка Ким Валль. Она планировала написать статью о Мадсене.

Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. На ее голову, по словам изобретателя, упала крышка люка весом в 70 кг, когда Валль стояла под ней. Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей.

В начале октября и затем в ноябре полиция Копенгагена сообщила об обнаружении других частей тела девушки.

Также сообщалось, что в компьютере капитана Nautilus нашли видео обезглавливания женщин.