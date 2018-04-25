Кремль не имеет отношения к лишению Марка Фейгина адвокатского статуса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.



"Подобные решения принимаются не в Кремле, это не является прерогативой Кремля, соответственно, никак не можем это комментировать", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать лишение Фейгина статуса адвоката.

Напомним, Совет адвокатской палаты Москвы во вторник лишил Марка Фейгина статуса адвоката. Также, согласно принятому документу, он в течение года не может сдать экзамен.

Основанием для рассмотрения вопроса о снятии статуса послужили представление Минюста и заявление адвоката Сталины Гуревич в связи с неподобающими высказываниями Фейгина в ее адрес и в адрес ее доверителя, журналиста и блогера Анатолия Шария.

Марк Фейгин известен тем, что ранее представлял в судах интересы участниц скандальной группы Pussy Riot и бывшей украинской военнослужащей, а ныне нардепа Надежды Савченко, казахского политика и предпринимателя Мухтара Аблязова, бывшего главы Меджлиса крымских татар Мустафы Джемилева, бывшего главы Бахчисарайской районной администрации Крыма Ильми Умерова. Он также является адвокатом обвиняемого в шпионаже против РФ гражданина Украины Романа Сущенко.

Ранее "Страна" писала о заявлении Фейгина, что обвиненного Россией в шпионаже украинца Сущенко могут освободить уже в мае.