В Киеве рыбаков настоятельно просят не ловить рыбу на территории пляжей и зон для купания. Это связано с тем, что купающиеся могут пораниться о потерянные на дне снасти.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Плесо".

После рыбалки на дне реки остается много крючков (в том числе и ржавых), воблеров и запутанных сетей. Потерянные на дне снасти могут представлять серьезную угрозу для отдыхающих.

Специалисты также добавили, что взрослые, и дети, купающиеся на пляже, могут легко пораниться о такие предметы. А это часто приводит к заражению серьезными инфекциями.

"Если оценив локацию, вы понимаете, что она даже теоретически может использоваться для купания (тем более, массового), отнеситесь ответственно к безопасности и ​​найдите другое место для рыбалки", - призывают коммунальные работники.

Как сообщала "Страна", ранее спасатели обнаружили тела двух рыбаков, перевернувшихся на лодке возле Жукова острова.

Также "Страна" писала, что под Одессой нашли тело рыбака, запутавшегося в сетях.