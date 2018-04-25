Картина знаменитого итальянского художника Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная (на левой стороне)" установила на аукционе Sotheby's мировой рекорд начальной цены.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

Эксперты оценили полотно 1917 года в $150 млн.

Прежний рекорд стартовой цены удерживала картина Пабло Пикассо "Алжирские женщины (версия О)", которую оценили в $140 млн. Покупатель отдал за нее $179 млн.

Работа Модильяни будет главным лотом на торгах Impressionist & Modern Art Evening Sale в Sotheby's, которые пройдут 14 мая.

Фото: meta.ua

В серии обнаженных моделей художника 22 работы. Большинство из них выставлены в музеях — в основном американских. Выставляемая на аукционе в Sotheby's картина — одна из девяти, оставшихся у частных коллекционеров.

Начальная цена на аукционе может значительно отличаться от итоговой.

Ранее "Страна" сообщала, что в середине мая картину Пабло Пикассо выставят на аукцион Christie's за $70 миллионов.

Также картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира" продали за баснословные $400 миллионов.