Кабмин утвердил для врачей тариф на оплату медуслуги первичной медицинской помощи. Она составляет 370 грн в год за обслуживание одного пациента, который подписал декларацию с врачом.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

Также утверждены корректировочные коэффициенты для пяти возрастных групп. За обслуживание ребенка до пяти лет врач будет получать четыре капитационные ставки (1,480 тыс. грн), ребенка от шести до 17 лет – 2,2 ставки (814 грн).

За предоставление первичной медицинской помощи лицам в возрасте от 40 до 64 предусмотрено 1,2 ставки (444 грн), от 65 лет – две ставки (740 грн). Соответственно, одну ставку врач будет получать за пациента в возрасте от 18 до 39 лет.

Если медобслуживание пациента, подписавшего декларацию, осуществляется в горных населенных пунктах, корректировочный коэффициент составляет 1,25 (462 грн). Место обслуживания пациента определяется в соответствии с декларацией о выборе врача.

При этом оплата за обслуживание пациентов из "красного" списка – пациента, который не выбрал своего врача и не подписал с ним декларацию, составляет 240 грн. По отношению к ним не применяются корректировочные коэффициенты.

25 апреля Кабмин также утвердил порядок подписания, внесения изменений и прекращения договоров о медицинском обслуживании населения, а также типовую форму договора.

Напомним, что уже больше 150 тысяч украинцев подписали декларации с врачами. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Как сообщала "Страна", Супрун рассказала, как изменится прием к гинекологу в рамках реформы.