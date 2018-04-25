Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства посоветовал руководству "Укрзализныци" хотя бы раз в месяц ездить на украинских поездах.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Для улучшения услуг будет полезно, если менеджмент "Укрзализныци" будет раз в месяц ездить пассажирскими поездами и анализировать качество услуг. Особенно это касается ночных поездов", - сказал Гройсман.

Он добавил, что перед "Укрзализныцей" стоят не тяжелые задачи: нормальное белье, чистые вагоны. На вокзалах должно быть чисто и удобно.

Фото: VGroysman/Twitter

"Это элементарные признаки уважения к людям, которые можно легко обеспечить. Задача не сложная", - добавил Гройсман.

Также он поручил руководству ПАО еженедельно отчитываться об обеспечении транзита грузов и внутренних перевозок.

На заседании присутствовал и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов. Он отчитывался о работе компании в 1 квартале 2018 года.

Как сообщала "Страна", в "Укрзализнице" рассказали, где в поезде искать ремни безопасности.

Также "Страна" писала про "покращення" после подорожания билетов на поезда.