В белорусском Могилеве во время хоккейного матча между между российской командой "Русь" и словацкой "Банской Быстрицой" произошла массовая драка между 16-летними хоккеистами. Из-за этого на 12-й минуте матч был прерван, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Атмосфера на турнире была дружественной, и ни о каких драках, а уж тем более массовых, никто даже и не мог подумать. Представители клубов тепло общались между собой после матчей и нередко вместе собирались в кафе ледового дворца и обсуждали игры. Я сам был участником этих встреч и могу с уверенностью сказать, что абсолютно ничего не предвещало беды", - рассказал организатор турнира Артем Воронов.

По словам Воронова, драка произошла из-за запредельного настроя обеих команд на победу.

"16-летние ребята играли во взрослый хоккей и серьезно рубились между собой. К 12-й минуте первого периода игра превратилась в бойню и главный тренер "Руси" Василий Закревский захотел увести свою команду в раздевалку.

Узнав об этом, один из словацких хоккеистов подъехал к скамейке соперников и начал показывать Закревскому не самые приятные жесты с использованием клюшки. После чего терпение у тренера москвичей и его хоккеистов лопнуло. Началась перепалка, которая переросла в драку",- добавил Воронов.

Отмечается, что после матча представители команд пожали друг другу руки и конфликт был исчерпан. Оба коллектива получили кубки за первое место.

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