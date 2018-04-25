Херсонский городской суд разрешил взять под стражу украинку, подозреваемую в государственной измене за организацию и проведение выборов президента России в Крыму.

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.

"Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым и выбрал подозреваемой в совершении государственной измены меру пресечения в виде содержания под стражей до 21.06.2018 года", - написала пресс-секретарь.

Фото: facebook.com

23 апреля на КПВВ "Чонгар" задержали гражданку Украины, которая незаконно организовала и проводила на территории АР Крым и г.Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что украинке, агитировавшей за Путина в Крыму, сообщат подозрение о госизмене.

Также Луценко рассказал, как на границе с Крымом задержали украинку, собиравшую подписи в поддержку Путина.