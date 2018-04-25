В Волынской области в городе Горохове обнаружили бордюр, который сделан из могильных плит еврейских захоронений. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky/posts/1899249080107151

"На место выехали представители волынской еврейской общины из Луцка, которые обнаружили более 40 плит вмонтированных в тротуар. Местные жители не смогли пояснить, как и откуда мацейвы туда попали", - написал в соцсети Эдуард Долинский.

Ранее "Страна" писала о том, что в Немирове двое мародеров выкапывали останки жертв нацистов в поисках драгоценностей.

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