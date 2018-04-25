В НАБУ открыли уголовное производство в отношении коррупционных схем при закупке вооружения, в том числе, фактам о возможном участии в них нардепа Сергея Пашинского.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Да уголовное производство открыто. Мы эту ситуацию видели еще раньше и публикация фактически совпала", - сказал директор НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции в среду.

Ранее журнал "Новое время" опубликовал статью о коррупционных схемах в украинской оборонке. В качестве организаторов сомнительных сделок журналисты назвали Сергея Пашинского и Олега Гладковского - заместителя секретаря СНБО и давнего делового партнера Петра Порошенко.

После этого Пашинский подал иск о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации. Редакция "Нового времени" по поводу выявленных злоупотреблений обратилась в НАБУ, а также заявили, что Пашинский угрожал редколективу.

Напомним, что СБУ проверит статью о махинациях Пашинского в "Новом времени" на предмет раскрытия гостайны.

Как сообщала "Страна", в НСЖУ заявили, что ответственность за возможное обнародование государственной тайны несут должностные лица, а не журналисты.