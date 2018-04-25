По итогам минувшего года НАК "Нафтогаз Украины" получил чистую прибыль в размере 39,33 млрд грн, что по текущему курсу равно $1,5 млрд.

Об этом пишет enkorr со со ссылкой на источник в правительстве.

Прибыль "Нафтогаза" увеличилась на 48% – с 26,5 млрд в 2016 году до 39,4 млрд в 2017 году. Финансовые результаты подтверждены аудитором, который проверял отчетность "Нафтогаз" как отдельного юрлица (не группы компаний).

На выплату дивидендов по итогам 2017 года правительство планирует направить 30% прибыли или 11,8 млрд грн. 45% прибыли или 17,7 млрд грн планируется оставить нераспределенными, 20% или 7,9 млрд грн планируется направить на развитие и 1,97 млрд грн (5%) – в резервный капитал.

Прибыль "Нафтогаза" почти сравнялась с прибылью российского монополиста компании "Газпром", который отчитался о прибыли в 100,3 млрд рублей, что по текущему курсу равно $1,63 млрд.

Ранее "Страна" сообщала, что Газпром отложил из прибыли почти $5 миллиардов на штраф Нафтогазу.

Также Коболев считает, что повышение цен на газ для населения - это хорошо для государства.