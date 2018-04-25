После того, как Верховная Рада вновь разрешила местным властям запрещать продажу алкоголя ночью, Киеврада намерена зарегистрировать проект, который бы окончательно ограничил ночную продажу спиртного в капитальных магазинах, на заправках и в сетевых торговых центрах.

Об этом сообщил советник мэра Киева Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

Инициатива уже внесена в план деятельности горсовета. Проект решения подготовлен совместно с депутатом горсовета Владиславом Михайленко.

"Уже сейчас мы понимаем, что в будущем будет необходимо вносить правки в этот закон с целью усиления ответственности, ведь штраф, предусмотренный там, не так пугает нарушителей так, как вероятность потери лицензии. Уверен, нужно дать местным ГФС право заниматься аннуляцией лицензий относительно продажи алкоголя в случае невыполнения решений местный советов. Также на законодательном уровне необходимо прояснить ситуацию с лицензией для кафе/ресторанов", - отметил Белоцерковец.

Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Напомним, Киевсовет обязали отменить решение о запрете продажи алкоголя с 23.00 до 10.00 в июне прошлого года. Решение о таком запрете принял Киевский апелляционный хозяйственный суд.