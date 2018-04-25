"Госсовет" аннексированного Крыма принял решение о переносе начала введения курортного сбора на 1 мая 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что решение было принято единогласно 66 депутатами.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал несколько причин переноса сроков введения курортного сбора на 2019 год.

"Мы получили большое число обращений от бизнеса с просьбой не вводить его сейчас. Второе: это изменение транспортных потоков в связи со скорым открытием моста и появлением нового терминала аэропорта. Третье: мы думаем, что увеличим за это время базу агентов по сбору. И, наконец, неурегулированные моменты администрирования сбора и его оплаты", - сказал Волченко.

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