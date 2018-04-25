В среду, 25 апреля, Кабмин на своем сегодняшнем заседании включил Секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека в перечень органов власти, которые охраняются Национальной гвардией Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Оно обусловлено, в частности, тем, что Секретариат омбудсмена является единственным уполномоченным органом Украины, который осуществляет парламентский контроль по соблюдению конституционных прав и свобод граждан.

Напомним, что НАПК вызывает омбудсмена Денисову для дачи объяснений.

Как сообщала "Страна", омбудсмен Денисова признала, что получила боевой пистолет Форт 9 в подарок от Авакова.

Ведомственная поощрительная награда Министерства внутренних дел Украины, в виде боевого пистолета, была приурочена к 55-летию Денисовой, которое она отмечала 6 июля 2015 года.