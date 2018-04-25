Мадонна пыталась через суд запретить проведение аукциона ее персональных вещей, который включал нижнее белье, локон волос и письмо о расставании от экс-бойфренда, покойного рэпера Тупака Шакура.

Об этом сообщает The Guardian.

Певица смогла временно заблокировать аукцион в 2016 году.

В суде Нью-Йорка она пыталась убедить присяжных в том, что статус знаменитости не отнимает ее право на личную жизнь и вещи.

Ответчиком в суде выступила Дарлин Лутц, коллекционер предметов искусства, которая помогла Мадонне собрать этот набор персональных вещей. Позже они рассорились с артисткой.

Судья решил дело в пользу Лутц, заявив, что она имеет распоряжаться вещами как своими собственными.

Всего на аукционе должно быть продано 22 предмета.

Как сообщала "Страна", про Мадонну снимут драматический фильм "Блондинка с амбициями".

Также "Страна" писала, что 59-летняя Мадонна все чаще публикует обнаженные селфи в соцсетях.



