Спецслужбы Беларуси пытались завербовать жителя Черниговской области, требуя предоставлять им информацию о военных объектах на приграничной территории.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Житель одного из приграничных населенных пунктов Черниговской области периодически выезжал в Беларусь, чтобы посетить родственников. Во время очередной поездки украинец был задержан правоохранительными органами этой страны за якобы нарушение правил торговли. При этом представители КГБ Беларуси, угрожая уголовным преследованием, вымогали от мужчины передавать информацию о военных объектах, размещенных на приграничной территории. Полученные сведения необходимо было предоставлять представителю белорусской спецслужбы во время выездов в РБ. Вернувшись домой, мужчина сразу обратился к СБ и предоставил все необходимые показания об обстоятельствах его вербовки и поставленных перед ним задачах", - говорится в сообщении.

Как уточнили в СБУ, согласно с украинским законодательством, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет лишения свободы.

"Учитывая тот факт, что гражданин Украины не выполнил преступного задания иностранных спецслужб и добровольно заявил правоохранителям о своей связи с ними, суд освободил его от уголовной ответственности, что предусмотрено законодательством", - добавили в спецслужбе.

Ранее "Страна" сообщала, что Московский суд сегодня продолжит рассматривать дело украинского журналиста Сущенко.

Также в СБУ заявили, что задержали сотрудника Минобороны, шпионившего в пользу России.