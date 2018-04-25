Курс продажи наличного доллара в киевских обменных пунктах повысился по сравнению с 24 апреля на 3,65 коп. до 26,2212 UAH/USD, а курс покупки стал выше на 3,43 коп. - 25,9418 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Отмечается, что средний курс покупки евро понизился на 0,37 коп. до 31,6279 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,73 коп. до 32,2397 UAH/EUR.

Фото: bin.ua

Напомним, что Bitcoin за сутки подорожал на 2,12% и теперь за единицу этой криптовалюты дают 9,431 тысяч долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что, согласно курсу НБУ, 25 апреля - доллар подорожал, евро на месте.

Также мы сообщали, что к концу 2018 года произойдет девальвация гривны до уровня 29,5 UAH/USD при росте ВВП 3,1%.