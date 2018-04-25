Сестра Надежды Савченко летит на заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы, вместо нардепа, которая находится в СИЗО.

Об этом она рассказала в комментарии LB.ua.

"Прямо сейчас я вылетаю в Страсбург, на ПАСЕ. На самой сессии ПАСЕ я не буду, но планирую встречу непосредственно с Генсеком Ягландом и чешскими парламентариями, которые активно поддерживают мою сестру", - сказала Вера Савченко.

Она добавила, что летит во Францию вместо сестры, которая находится в СИЗО, но у которой были запланированы данные встречи с европейскими дипломатами.

"Естественно, на встречах я буду поднимать вопрос об освобождении Надежды. О необходимости давления европейского сообщества на это", - сказала Вера Савченко.

Напомним, Надежду Савченко и Владимира Рубана подозревают в подготовке терактов и свержения государственной власти.

Напомним, что суд запретил следователю СБУ изымать имущество Савченко.

Как сообщала "Страна", по делу нардепа Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана проводится целый ряд экспертиз. В частности исследуется оружие, боеприпасы, видео- и аудиоматериалы и прочее.