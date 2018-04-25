Новые знаки и пешеходные переходы. Кабмин принял дорожную программу до 2020 года на 35 млрд гривен
Кабинет министров Украины утвердил Госпрограмму повышение уровня безопасности дорожного движения до 2020 года.
Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании, передает корреспондент УНН.
В частности, Кабмин одобрит постановление КМУ "Об утверждении Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года".
Как отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян представляя основные направления программы, два процесса - восстановление дорог и повышения безопасности передвижения по них должны идти параллельно, ведь количество ДТП на отремонтированных дорогах, как правило, увеличивается.
"Цель программы достичь следующих показателей: нулевая смертность на дорогах, уменьшение травматизма на дорогах на 90%. На это предусмотрено 35 млрд грн из дорожного фонда на безопасность", - подчеркнул Омелян.
Также, как добавил он, одна из целей программы снижения уровня смертности в результате ДТП минимум на 30% к 2020 году, но в целом цель - сокращение смертности на 50%. Кроме того, программа предусматривает снижение степени тяжести последствий ДТП, уменьшение социально-экономических потерь от ДТП и тому подобное.
Согласно государственной программы:
- На инфраструктуру безопасности, в частности, кольцевые развязки, их запланировано 500 с финансированием более чем 1 млрд грн.
- Островки на въездах в населенные пункты - тоже 500 - около 1 млрд грн.
- Безопасные пешеходные переходы - 6400 - более 1 млрд грн.
- Пешеходные переходы с осветительными панелями - 1,5 тысячи единиц - 150 млн грн.
- Ликвидация мест концентрации ДТП на дорогах - насчитали 109 мест - 259 млн грн.
- Новое барьерное ограждение, новые дорожные знаки и тому подобное.
Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин изменил правила выдачи прав украинским водителям.
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