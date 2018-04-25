Кабинет министров Украины утвердил Госпрограмму повышение уровня безопасности дорожного движения до 2020 года.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании, передает корреспондент УНН.

В частности, Кабмин одобрит постановление КМУ "Об утверждении Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года".

Как отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян представляя основные направления программы, два процесса - восстановление дорог и повышения безопасности передвижения по них должны идти параллельно, ведь количество ДТП на отремонтированных дорогах, как правило, увеличивается.

"Цель программы достичь следующих показателей: нулевая смертность на дорогах, уменьшение травматизма на дорогах на 90%. На это предусмотрено 35 млрд грн из дорожного фонда на безопасность", - подчеркнул Омелян.

Также, как добавил он, одна из целей программы снижения уровня смертности в результате ДТП минимум на 30% к 2020 году, но в целом цель - сокращение смертности на 50%. Кроме того, программа предусматривает снижение степени тяжести последствий ДТП, уменьшение социально-экономических потерь от ДТП и тому подобное.

Согласно государственной программы:

На инфраструктуру безопасности, в частности, кольцевые развязки, их запланировано 500 с финансированием более чем 1 млрд грн.

Островки на въездах в населенные пункты - тоже 500 - около 1 млрд грн.

Безопасные пешеходные переходы - 6400 - более 1 млрд грн.

Пешеходные переходы с осветительными панелями - 1,5 тысячи единиц - 150 млн грн.

Ликвидация мест концентрации ДТП на дорогах - насчитали 109 мест - 259 млн грн.

Новое барьерное ограждение, новые дорожные знаки и тому подобное.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин изменил правила выдачи прав украинским водителям.

Также в Кабинете министров выяснили, сколько украинцев погибают ежегодно на дорогах страны.