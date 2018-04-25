В Одессе пожарная машина столкнулась с электромобилем Nissan Leaf.

Об этом сообщает "Думская".

ДТП произошло вечером 24 апреля, сообщают очевидцы. Столкновение произошло на пересечении проспекта Глушко и улицы Ильфа и Петрова.

В результате дорожного инцидента жертв и пострадавших нет.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Напомним, что в Одессе автобус столкнулся с грузовиком Mercedes, оба авто перевернулись. В результате столкновения за медицинской помощью обратились 11 человек. По предварительным данным, ДТП произошло в связи с тем, что водитель автобуса не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю.

Как сообщала "Страна", в Одессе ночью мужчину разорвало на части под колесами поезда. 20 апреля в Одессе в поселке Котовского произошло жуткое ЧП на железнодорожной станции Шевченко.